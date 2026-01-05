Сергій Кислиця отримав нову посаду в Офісі Президента

Фото: AFP/Ed Jones

Володимир Зеленський підписав указ про кадрові зміни в Офісі Президента

Про це інформує RegioNews.

Згідно з указом №14/2026, Сергія Кислицю призначено Першим заступником Керівника Офісу Президента України.

Документ набрав чинності з дня його опублікування, 5 січня 2026 року.

Деталі щодо обов’язків нового заступника та впливу призначення на роботу ОП наразі не розкриваються.

Сергій Кислиця: що про нього відомо

Сергій Олегович Кислиця – український кар'єрний дипломат і державний службовець.

Народився 15 серпня 1969 року в Києві.

Освіта: магістр міжнародного права, закінчив Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка.

Кар'єра: досвід роботи в дипломатичній службі – з 1992 року; обіймав різні посади в Міністерстві закордонних справ та українських представництвах за кордоном, зокрема в США та Європі.

Ключові посади:

заступник Міністра закордонних справ України (2014-2019);

постійний представник України при ООН (2019-2024);

з 13 лютого 2025 року – Перший заступник Міністра закордонних справ України.

Під час роботи в ООН активно представляв позицію України щодо війни з Росією і виступав з важливими політичними заявами на міжнародній арені.

Кислиця має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, володіє кількома мовами, включно з англійською та французькою.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. У свою чергу, Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

Раніше президент також анонсував призначення нових голів ОДА у 5 областях, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській і Чернівецькій. Він наголосив, що коло кандидатур визначене.