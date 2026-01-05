12:24  05 січня
05 січня 2026, 12:00

Сергій Кислиця отримав нову посаду в Офісі Президента

05 січня 2026, 12:00
Читайте также на русском языке
Фото: AFP/Ed Jones
Читайте также
на русском языке

Володимир Зеленський підписав указ про кадрові зміни в Офісі Президента

Про це інформує RegioNews.

Згідно з указом №14/2026, Сергія Кислицю призначено Першим заступником Керівника Офісу Президента України.

Документ набрав чинності з дня його опублікування, 5 січня 2026 року.

Деталі щодо обов’язків нового заступника та впливу призначення на роботу ОП наразі не розкриваються.

Сергій Кислиця: що про нього відомо

Сергій Олегович Кислиця – український кар'єрний дипломат і державний службовець.

Народився 15 серпня 1969 року в Києві.

Освіта: магістр міжнародного права, закінчив Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка.

Кар'єра: досвід роботи в дипломатичній службі – з 1992 року; обіймав різні посади в Міністерстві закордонних справ та українських представництвах за кордоном, зокрема в США та Європі.

Ключові посади:

  • заступник Міністра закордонних справ України (2014-2019);
  • постійний представник України при ООН (2019-2024);
  • з 13 лютого 2025 року – Перший заступник Міністра закордонних справ України.

Під час роботи в ООН активно представляв позицію України щодо війни з Росією і виступав з важливими політичними заявами на міжнародній арені.

Кислиця має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, володіє кількома мовами, включно з англійською та французькою.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. У свою чергу, Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

Раніше президент також анонсував призначення нових голів ОДА у 5 областях, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській і Чернівецькій. Він наголосив, що коло кандидатур визначене.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
