Гендиректор НАБУ розповів про зустріч із Єрмаком

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Генеральний директор НАБУ Семен Кривонос зустрічався екскерівником Офісу президента Андрієм Єрмаком у день, коли народні депутати голосували за законопроєкт про незалежність Бюро

Про це Кривонос заявив під час засідання тимчасової слідчої комісії, передає RegioNews.

"Одна зустріч. Це було, по-моєму, в день голосування про відновлення (незалежності НАБУ і САП –ред.)", – уточнив глава НАБУ.

За його словами, Єрмак обговорив із ним необхідність виправити ситуацію, яка склалася з Бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

При цьому, як уточнив Кривонос, ініціатором зустрічі був саме колишній глава Офісу.

Нагадаємо, колишня речниця президента Юлія Мендель назвала ексголову ОП Андрія Єрмака "дуже небезпечною людиною" і заявила, що боїться за своє життя.