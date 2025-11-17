18:43  17 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
14:35  17 листопада
Спалах гепатиту А на Закарпатті: у туристичному селі вводять обмеження
UA | RU
UA | RU
17 листопада 2025, 18:32

Прокурор САП вимагає взяти Чернишова під варту із заставою 55 млн грн

17 листопада 2025, 18:32
Читайте также на русском языке
Фото: Телеграм/Гончаренко
Читайте также
на русском языке

Слідство наполягає на арешті Олексія Чернишова, оскільки у матеріалах справи зафіксовано 55 млн грн можливих незаконних доходів

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

У САП заявили клопотання про взяття під варту колишнього посадовця Олексія Чернишова та визначення застави у розмірі 55 млн грн. Це вже друга підозра, у межах якої прокурори наполягають на арешті. Раніше за Чернишова вже вносили заставу після повідомлення йому про першу підозру.

За даними слідства, сума у 55 млн грн відповідає обсягу коштів, які детективи НАБУ вважають незаконно набутими. У прокуратурі зазначають, що саме ця сума підтверджена зібраними матеріалами. Разом із тим, правоохоронці не виключають, що обсяг можливих неправомірних доходів може бути більшим, але на даний момент доведено лише частину.

Нині Чернишов перебуває у залі суду, де йому обирають запобіжний захід у межах нової справи. Засідання триває, його перебіг транслює "Суспільне". Суд має визначити, чи задовольнить клопотання прокуратури щодо арешту та встановлення застави.

Слідство продовжує збір доказів та уточнення обставин, які можуть мати значення у кримінальному провадженні. Після ухвалення рішення суду прокуратура обіцяє оприлюднити додаткову інформацію щодо подальших процесуальних дій.

Раніше повідомлялося, Чернишов фігурує у масштабній антикорупційній операції НАБУ, де вже арештовані радник Галущенка із заставою 126 млн грн та інші високопосадовці. Тепер екс-віцепрем'єру загрожує арешт за відвідування "пральні" – конспіративного місця, де він отримав понад мільйон доларів готівкою, а КабМін вже запропонував санкції проти організаторів схеми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернишов Олексій Михайлович арешт залог гроші НАБУ підозра суд САП
Голова "Укрпошти" заробляє понад пів мільйона на місяць: Ігор Смілянський розповів про своє життя та роботу
17 листопада 2025, 18:01
У Києві розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову
17 листопада 2025, 16:54
НАБУ розпочало розслідування щодо корупції в оборонній сфері
17 листопада 2025, 15:18
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Стало відомо, коли Умєров повернеться в Україну
17 листопада 2025, 18:58
Що відбувається навколо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова
17 листопада 2025, 18:58
Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини: двоє загиблих, троє поранених
17 листопада 2025, 18:55
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
17 листопада 2025, 18:43
В Україні почали автоматично стягувати податкові борги
17 листопада 2025, 18:34
У Слузі народу назріває бунт через Єрмака, – нардеп
17 листопада 2025, 18:24
У Румунії проводять евакуацію через атаку РФ на Україну: деталі
17 листопада 2025, 18:06
Голова "Укрпошти" заробляє понад пів мільйона на місяць: Ігор Смілянський розповів про своє життя та роботу
17 листопада 2025, 18:01
Вбив ударом у серце: у Кривому Розі затримали підозрюваного за вбивство 16-річного підлітка біля готелю
17 листопада 2025, 17:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »