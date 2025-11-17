Фото: Телеграм/Гончаренко

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

У САП заявили клопотання про взяття під варту колишнього посадовця Олексія Чернишова та визначення застави у розмірі 55 млн грн. Це вже друга підозра, у межах якої прокурори наполягають на арешті. Раніше за Чернишова вже вносили заставу після повідомлення йому про першу підозру.

За даними слідства, сума у 55 млн грн відповідає обсягу коштів, які детективи НАБУ вважають незаконно набутими. У прокуратурі зазначають, що саме ця сума підтверджена зібраними матеріалами. Разом із тим, правоохоронці не виключають, що обсяг можливих неправомірних доходів може бути більшим, але на даний момент доведено лише частину.

Нині Чернишов перебуває у залі суду, де йому обирають запобіжний захід у межах нової справи. Засідання триває, його перебіг транслює "Суспільне". Суд має визначити, чи задовольнить клопотання прокуратури щодо арешту та встановлення застави.

Слідство продовжує збір доказів та уточнення обставин, які можуть мати значення у кримінальному провадженні. Після ухвалення рішення суду прокуратура обіцяє оприлюднити додаткову інформацію щодо подальших процесуальних дій.

Раніше повідомлялося, Чернишов фігурує у масштабній антикорупційній операції НАБУ, де вже арештовані радник Галущенка із заставою 126 млн грн та інші високопосадовці. Тепер екс-віцепрем'єру загрожує арешт за відвідування "пральні" – конспіративного місця, де він отримав понад мільйон доларів готівкою, а КабМін вже запропонував санкції проти організаторів схеми.