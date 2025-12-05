ЗАЕС під контролем Росії: станцію повністю інтегровано в російську енергосистему – Андрющенко

Фото: з відкритих джерел

Російські окупанти повністю завершили "перепідключення" тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) до своєї енергосистеми

Про це інформує "Справжнє" із посиланням на директора ГО "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка, передає RegioNews.

За його словами, безпосередньо перед цим на станції відбулася чергова ротація інспекторів МАГАТЕ.

"ЗАЕС повністю інтегровано в російську систему ядерної енергетики. Поки що – нормативно, але з мовчазного дозволу МАГАТЕ. Та не менш мовчазного ігнорування з боку "Енергоатому" та Уряду", – зазначив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що спроби росіян забезпечити енергоструктуру для "перепідключення" Запорізької атомної електростанції зазнають краху. Днями в окупованому Мелітопольському районі уразили нову електропідстанцію, що має забезпечити інтеграцію ЗАЕС в енергосистему Росії.

Нагадаємо, 23 вересня була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це стало десятим таким випадком блекауту з моменту її окупації росіянами.

Як зазначили у МЗС України, Росія навмисно відключила Запорізьку атомну електростанцію від української енергосистеми, готуючи її перепідключення до власної мережі.