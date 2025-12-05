Спецоперація "Опікун": на Полтавщині медики продавали фіктивні довідки

Фото: Військова служба правопорядку

На Полтавщині в межах спецоперації "Опікун" викрили корупційну схему, організовану групою медичних працівників. Їхня діяльність була спрямована на незаконне надання відстрочок від мобілізації

Про це повідомила Військова служба правопорядку, передає RegioNews.

За даними слідства, до схеми входили:

голова лікарсько-консультативної комісії,

медична сестра,

їхня спільниця, яка підшуковувала "клієнтів".

Фігуранти оформлювали фіктивні діагнози дружинам або батькам чоловіків призовного віку. На підставі цих підроблених висновків ЛКК видавала документи, що нібито підтверджували втрату здатності до самостійного пересування чи самообслуговування у родича. Це дозволяло оформити постійний сторонній догляд, а отже – отримати відстрочку від мобілізації в ТЦК та СП.

Правоохоронці задокументували кілька фактів отримання хабарів на суму близько 140 тис. грн.

У межах кримінального провадження проведено 23 обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів та інших осіб, які могли бути причетні до схеми.

Нагадаємо, у Чернівецькій області правоохоронці викрили групу медичних працівників, які продавали фіктивні медичні висновки для чоловіків мобілізаційного віку. Вартість "послуг" становила 6500 євро.