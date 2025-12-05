08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
08:18  05 грудня
Спецоперація "Опікун": на Полтавщині медики продавали фіктивні довідки
07:31  05 грудня
З Донеччини за два тижні евакуювали майже 90 людей
UA | RU
UA | RU
05 грудня 2025, 08:18

Спецоперація "Опікун": на Полтавщині медики продавали фіктивні довідки

05 грудня 2025, 08:18
Читайте также на русском языке
Фото: Військова служба правопорядку
Читайте также
на русском языке

На Полтавщині в межах спецоперації "Опікун" викрили корупційну схему, організовану групою медичних працівників. Їхня діяльність була спрямована на незаконне надання відстрочок від мобілізації

Про це повідомила Військова служба правопорядку, передає RegioNews.

За даними слідства, до схеми входили:

  • голова лікарсько-консультативної комісії,
  • медична сестра,
  • їхня спільниця, яка підшуковувала "клієнтів".

Фігуранти оформлювали фіктивні діагнози дружинам або батькам чоловіків призовного віку. На підставі цих підроблених висновків ЛКК видавала документи, що нібито підтверджували втрату здатності до самостійного пересування чи самообслуговування у родича. Це дозволяло оформити постійний сторонній догляд, а отже – отримати відстрочку від мобілізації в ТЦК та СП.

Правоохоронці задокументували кілька фактів отримання хабарів на суму близько 140 тис. грн.

У межах кримінального провадження проведено 23 обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів та інших осіб, які могли бути причетні до схеми.

Нагадаємо, у Чернівецькій області правоохоронці викрили групу медичних працівників, які продавали фіктивні медичні висновки для чоловіків мобілізаційного віку. Вартість "послуг" становила 6500 євро.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Полтавська область медики довідка відтермінування мобілізація схема фіктивний діагноз
Омбудсман Лубінець заявив, що утримувати людей в ТЦК заборонено
04 грудня 2025, 15:43
Стало відомо, скільки священників заброньовано на Хмельниччині
04 грудня 2025, 12:48
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Тернопільщині жінку ошукали через фейкову "зимову підтримку" на 26 тисяч грн
05 грудня 2025, 11:15
На Львівщині в ДТП травмувався 14-річний мотоцикліст
05 грудня 2025, 10:52
У Миколаєві 20-річний киянин намагався підірвати авто із українськими військовими
05 грудня 2025, 10:34
У Миколаєві шахрайка видурила у 89-річної жінки гроші під виглядом обміну купюр
05 грудня 2025, 10:29
Скороход підтвердила обшуки у помешканні: назвала це "тиском на опозицію"
05 грудня 2025, 10:13
Атаки по енергетиці України: знеструмлені споживачі в чотирьох областях
05 грудня 2025, 09:59
"Примари" ГУР за два тижні знищили вісім об'єктів окупантів у Криму
05 грудня 2025, 09:53
На Закарпатті митники зупинили ввезення "благодійних" сигарет на 3,5 млн грн
05 грудня 2025, 09:45
На Прикарпатті чоловік випав із вікна багатоповерхівки
05 грудня 2025, 09:38
Сили ППО вночі знешкодили 80 російських безпілотників: є влучання на 13 локаціях
05 грудня 2025, 09:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Всі блоги »