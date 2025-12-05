Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ запобігла новому теракту у Миколаєві. Затриманий російський агент, який на замовлення ФСБ готував підрив авто з воїнами Сил оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігурант мав закласти саморобну вибухівку під службовий транспорт українських військових, які воюють на південному фронті. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі плани і затримали агента в орендованій квартирі, коли він споряджав бомбу дистанційної дії.

За даними слідства, замовлення росіяни виконував 20-річний різноробочий з Києва, який потрапив до уваги ФСБ, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах. Після вербування киянин у режимі відеозв’язку пройшов інструктаж від куратора з РФ щодо виготовлення вибухівки з підручних засобів.

Потім агента "відрядили" до Миколаєва, де він за гроші російської спецслужби орендував квартиру. Там він розпочав споряджати саморобну бомбу, яку підсилив металевими гайками та обладнав мобільним телефоном для дистанційної активації.

Замасковану під вогнегасник вибухівку фігурант мав заховати під запарковане авто воїнів ЗСУ і віддалено підірвати її з наближенням військових до "локації".

Під час обшуків у тимчасовому помешканні затриманого вилучили комплектуючі до вибухівки і смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років увʼязненняі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали ще одного агента ФСБ. Ворожим поплічником виявився 19-річний місцевий житель, матір якого у січні 2025 року СБУ викрила на організації теракту.