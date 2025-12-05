На Львівщині внаслідок ДТП травмувався 14-річний мотоцикліст

Фото: поліція

ДТП сталася 4 грудня близько 16:00 у селі Верхній Лужок Самбірського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобіль Ford Focus, яким керував 29-річний житель району, та мотоцикл Lifan під керуванням 14-річного мешканця Самбірського району.

Внаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст отримав травми, його госпіталізували.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня на Одещині 23-річний водій легковика не пропустив мотоцикл, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок зіткнення 16-річний мотоцикліст та його 15-річний пасажир загинули на місці.