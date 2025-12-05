У Миколаєві шахрайка видурила у 89-річної жінки гроші під виглядом обміну купюр

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Миколаєві поліція встановлює особу зловмисниці, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами 89-річної місцевої мешканки на суму понад 26 тис. гривень

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, на вулиці біля будинку до жінки підійшла незнайомка, яка представилася соціальним працівником і повідомила про нібито майбутній обмін старих купюр на нові. Потерпіла запросила її до оселі, щоб "оформити" гроші, після чого виявила зникнення 500 доларів США та 5 тисяч гривень.

За фактом шахрайства розпочато досудове розслідування.

Правоохоронці закликають громадян не впускати незнайомців до оселі, перевіряти їхні документи та наголошують, що жодні соціальні служби чи державні органи не здійснюють обмін купюр.

