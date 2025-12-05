Фото: поліція

До поліції 3 грудня звернулася мешканка одного з сіл Тернопільщини із заявою про інтернет-шахрайство

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жінка розповіла, що в чаті месенджера побачила посилання на нібито державну програму "Зимова підтримка" з обіцянкою виплати 6500 гривень. Перейшовши за лінком, вона ввела реквізити банківської картки. Після цього з рахунку 55-річної жінки списали 26 тисяч гривень.

Поліція проводить перевірку за даним фактом.

Нагадаємо, у Миколаєві шахрайка видурила у 89-річної жінки гроші під виглядом обміну купюр. Пенсіонерка втратила 500 доларів та 5 тисяч гривень.