На Тернопільщині жінку ошукали через фейкову "зимову підтримку" на 26 тисяч грн
До поліції 3 грудня звернулася мешканка одного з сіл Тернопільщини із заявою про інтернет-шахрайство
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Жінка розповіла, що в чаті месенджера побачила посилання на нібито державну програму "Зимова підтримка" з обіцянкою виплати 6500 гривень. Перейшовши за лінком, вона ввела реквізити банківської картки. Після цього з рахунку 55-річної жінки списали 26 тисяч гривень.
Поліція проводить перевірку за даним фактом.
Нагадаємо, у Миколаєві шахрайка видурила у 89-річної жінки гроші під виглядом обміну купюр. Пенсіонерка втратила 500 доларів та 5 тисяч гривень.
04 грудня 2025
