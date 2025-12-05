На Закарпатті зупинили ввезення сигарет на 3,5 млн грн під видом гуманітарної допомоги

08:55  05 грудня
05 грудня 2025, 09:45

На Закарпатті митники зупинили ввезення "благодійних" сигарет на 3,5 млн грн

05 грудня 2025, 09:45
Фото: Держитслужба
Митниця викрила спробу нелегального ввезення в Україну великої партії безакцизних сигарет – їх видали за гуманітарну допомогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Під час оформлення в пункті пропуску в салоні мікроавтобуса митники знайшли 72 коробки з сигаретами марки Golden Tobacco Gold (з позначкою Duty Free) – загалом 720 тисяч штук. Вони нібито призначалися для конкретної військової частини.

За документами отримувачем гуманітарного вантажу виступав представник львівського благодійного фонду.

Митники запідозрили підробку документів і звернулися до вказаної військової частини для підтвердження договору про передачу допомоги. У відповіді частина повідомила, що жодних домовленостей з фондом не укладала і нікому не доручала представляти свої інтереси при постачанні сигарет із-за кордону.

Вилучені сигарети арештовані. Орієнтовна вартість вантажу – понад 3,5 млн грн.

Зазначається, що за допомогою такої схеми хотіли обійти законодавство та отримати нелегальні прибутки від комерційного збуту товару.

Відносно посадової особи благодійного фонду склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Крім того, митниця направить до територіального управління БЕБ у Закарпатській області повідомлення про можливі ознаки кримінального правопорушення, передбачених ст. 201-4 та ст. 358 ККУ.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили контрабанду рідин для електронних сигарет. Загальна вартість вилученої підакцизної продукції становить понад 12 млн грн.

