Фото: поліція

У центрі столиці професійний спортсмен під час сварки завдав тяжких травм перехожому

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час патрулювання вулицею Хрещатик поліцейські виявили чоловіка, який лежав на асфальті без свідомості. Вони надали громадянину першу меддопомогу, викликали "швидку" та слідчих для встановлення всіх обставин події.

Лікарі діагностували у 30-річного чоловіка важку черепно-мозкову травму, забій головного мозку та переломом скроневої кістки.

Оперативники з’ясували, що чоловіка побив місцевий мешканець – спортсмен ММА. Під час конфлікту він вдарив чоловіка кулаком в обличчя, від чого той втратив свідомість і впав на землю.

Поліцейські затримали нападника. Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який відібрав гроші в дівчини, погрожуючи іграшковим пістолетом. Зловмисник – 26-річний уродженець Чернігівщини, який нещодавно переїхав до столиці у пошуках роботи.