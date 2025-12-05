На Прикарпатті чоловік випав із вікна багатоповерхівки

Фото: Національна поліція

Правоохоронці Прикарпаття встановлюють обставини смерті чоловіка, який випав з вікна багатоповерхівки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Трагедія трапилася у четвер, 4 грудня.

Зазначається близько 10:25 до Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя села Крихівці про те, що з вікна багатоповерхівки випав чоловік.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили особу загиблого – ним виявився місцевий мешканець 1959 року народження.

Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині медики екстреної допомоги врятували життя 43-річному чоловікові, який вистрибнув із четвертого поверху. У чнього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та закритий перелом гомілки.