Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок 5 грудня без електропостачання залишаються споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"На пошкоджених енергооб’єктах тривають відновлювальні роботи, енергетики працюють над відновленням електропостачання", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5 грудня графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня військові РФ атакували Україну 137-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 80 російських дронів. Зафіксовані влучання на 13 локаціях.