"Примари" ГУР за два тижні знищили вісім об'єктів окупантів у Криму
Бійці спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони "Примари" за останні два тижні завдали вісім точних ударів по об'єктах військової інфраструктури російських окупантів у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомила пресслужба ГУР, передає RegioNews.
"Майстри спецпідрозділу продовжують методичну демілітаризацію півострова. За останні два тижні — вісім влучних ударів по об’єктах військової інфраструктури окупантів", – йдеться у повідомленні.
За даними відомства, дрони "Примар" уразили:
- фронтовий бомбардувальник Су-24,
- антену в радіопрозорому куполі,
- радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста-2Е2",
- БпЛА "Оріон",
- дві радіолокаційні станції 48Я6-К1 "Подльот",
- вантажний потяг та "Урал" російських військ.
Нагадаємо, дрони бійців Департаменту активних дій ГУР 29 листопада атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів у Донецькій області.
Раніше українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині. Йдеться про ППРУ-1 "Овод".