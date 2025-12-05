08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
Спецоперація "Опікун": на Полтавщині медики продавали фіктивні довідки
З Донеччини за два тижні евакуювали майже 90 людей
05 грудня 2025, 09:53

"Примари" ГУР за два тижні знищили вісім об'єктів окупантів у Криму

05 грудня 2025, 09:53
Скриншот із відео
Бійці спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони "Примари" за останні два тижні завдали вісім точних ударів по об'єктах військової інфраструктури російських окупантів у тимчасово окупованому Криму

Про це повідомила пресслужба ГУР, передає RegioNews.

"Майстри спецпідрозділу продовжують методичну демілітаризацію півострова. За останні два тижні — вісім влучних ударів по об’єктах військової інфраструктури окупантів", – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, дрони "Примар" уразили:

  • фронтовий бомбардувальник Су-24,
  • антену в радіопрозорому куполі,
  • радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста-2Е2",
  • БпЛА "Оріон",
  • дві радіолокаційні станції 48Я6-К1 "Подльот",
  • вантажний потяг та "Урал" російських військ.

Нагадаємо, дрони бійців Департаменту активних дій ГУР 29 листопада атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів у Донецькій області.

Раніше українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині. Йдеться про ППРУ-1 "Овод".

Україна Крим окуповані території окупанти ЗСУ ГУР
