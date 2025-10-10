Журналісти знайшли в родин заступників голови Кіберполіції нерухомість та десятки мільйонів

Фото: скрін

Родини двох заступників керівника Департаменту кіберполіції за кілька років стали власниками нерухомості на десятки мільйонів гривень. Журналісти звернули увагу на те, що чимало такого майна не вказувалось в деклараціях

Про це розповіли в розслідуванні позаштатних кореспондентів СБУ з Bihus.Info, передає RegioNews.

Олег Заворотній отримав посаду заступника керівника у 2019 році, до того очолював один із відділів Департаменту кіберполіції. Зазначається, що за цей період він задекларував лише авто. При цьому він не вказував жодного об'єкта нерухомості.

Проте після його підвищення в родини з'явились дорогі квартири. Зокрема, його теща та дружина придбали щонайменше три квартири у житловому комплексі "Комфорт Таун" у Києві. Таке житло коштує приблизно 7-7,5 мільйона гривень.

При цьому зазначається, що його теща стала ФОП лише у 2023 році. Дружина раніше мала статус ФОП, але її прибутки були мінімальними.

"Оскільки запитання стосуються відомостей про право власності на нерухоме майно, яке не перебуває у моїй власності, та я потребую отримання відомостей від третіх осіб, прошу зазначити період і об’єкти нерухомого майна, які становлять суспільний інтерес, оскільки із запиту наведені параметри неможливо встановити через формулювання "упродовж останніх років", "цих квартир", "одна з квартир". Водночас із дружиною я спільно проживаю з кінця 2019 року без укладення шлюбу, а з 2023 року — з укладенням шлюбу. Відтак зазначення періоду запитуваної інформації має значення для надання коректних та достовірних відомостей", - прокоментував заступник начальника Департаменту кіберполіції Заворотній.

Інший заступник голови Кіберполіції Андрій Шаронов прийшов на посаду на початку 2022 року. У свою першу декларацію він вніс заощадження, будинок, земельну ділянку та квартиру в Одесі. Це виправдано, враховуючи, що раніше у нього був бізнес. Активи були оформлені на дружину, а в наступній декларації "зникли" разом із нею. Тоді ж жінка почала показувати в соцмережах інтер’єри нової квартири в ЖК "Marinist Residence" — елітному комплексі біля моря в Одесі.

За кілька місяців до розлучення це житло переписали на батька дружини. Зазначається, що за ринковими цінами йдеться про щонайменше 200 тисяч доларів.

"За наявною мені інформацією, отриманою зі слів колишньої дружини, мій колишній тесть придбав квартиру влітку 2023 року, і до кінця 2024 року квартира не використовувалася для постійного проживання, оскільки перебувала у будівельному стані. У зв’язку з цим та враховуючи те, що я і моя колишня дружина не маємо жодних майнових прав, прав користування, оренди чи бенефіціарного інтересу щодо зазначеної квартири, підстави для декларування цього об’єкта нерухомості відповідно до статей 46–52 Закону України "Про запобігання корупції" та офіційних роз’яснень НАЗК у мене, як у декларанта, відсутні й не існували", - прокоментував Андрій Шаронов.

Як повідомлялось, українські посадовці "напомилялись" у деклараціях майже на 6 млрд грн. Кожна третя перевірена декларація (423 випадки) містила ознаки подання свідомо неправдивих даних.