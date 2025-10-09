За матеріалами ДБР судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби

фото: ДБР

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, фігурант у 2022-2023 роках незаконно нараховував заробітну плату Керуючому справами секретаріату Київської міськради, який мобілізувався до лав ЗСУ.

"Колишній секретар міської ради направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого Керуючого справами секретаріату на проходження служби у Київській міській раді. При цьому у міськраді відсутні посади що підлягають заміщенням військовослужбовцями", – йдеться у повідомленні.

Його дії завдали збитків державі майже на 700 тис. гривень.

Колишньому секретарю Київради інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та пособництво у складі групи осіб у сприянні самовільному залишенню військової служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 367 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше Печерський районний суд міста Києва продовжив строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому секретарю Київської міської ради. Йдеться про про Володимира Бондаренка.