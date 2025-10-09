15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 14:59

За матеріалами ДБР судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби

09 жовтня 2025, 14:59
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці завершили досудове розслідування відносно колишнього заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, фігурант у 2022-2023 роках незаконно нараховував заробітну плату Керуючому справами секретаріату Київської міськради, який мобілізувався до лав ЗСУ.

"Колишній секретар міської ради направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого Керуючого справами секретаріату на проходження служби у Київській міській раді. При цьому у міськраді відсутні посади що підлягають заміщенням військовослужбовцями", – йдеться у повідомленні.

Його дії завдали збитків державі майже на 700 тис. гривень.

Колишньому секретарю Київради інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та пособництво у складі групи осіб у сприянні самовільному залишенню військової служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 367 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше Печерський районний суд міста Києва продовжив строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому секретарю Київської міської ради. Йдеться про про Володимира Бондаренка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ ДБР розслідування суд секретар
У Києві будуть судити чоловіка, який вбив собаку
09 жовтня 2025, 13:57
У Києві затримали чоловіка за продаж бойових гранат: йому загрожує до 7 років тюрми
09 жовтня 2025, 09:28
На Київщині 15-річна школярка могла постраждати від булінгу: поліція проводить перевірку
09 жовтня 2025, 08:24
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Стало відомо, навіщо РФ б'є по українській залізниці
09 жовтня 2025, 16:39
На Буковині священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки чоловіків за кордон
09 жовтня 2025, 16:22
На Одещині мати-одиначку відправили за ґрати за схему для ухилянтів
09 жовтня 2025, 16:05
Громади Харківщини посилюють співпрацю з міжнародними партнерами
09 жовтня 2025, 15:59
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
09 жовтня 2025, 15:49
У Миколаєві курсант готував теракт в готелі
09 жовтня 2025, 15:25
Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня
09 жовтня 2025, 15:16
В Одесі судитимуть чоловіка, який до смерті побив знайомого
09 жовтня 2025, 14:35
В Укрзалізниці відреагували на повідомлення про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині
09 жовтня 2025, 14:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »