Нардеп і олімпієць Беленюк оскандалися через пост із матюком

Фото: sluga-narodu.com

Олімпійський чемпіон 2020 року, срібний призер Ігор 2016 року та народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк опинився в центрі скандалу через публікацію у Facebook

Про це інформує RegioNews.

Нардеп-боксер опублікував знімок, на якому позує у величезних золотистих боксерських рукавицях, підписавши фото: "Шукаю, кого від**здити".

Пост викликав шквал критики в коментарях. Користувачі нагадали, що в країні триває війна, і депутату як представнику влади не варто жартувати подібним чином.

Скандальна публікація вже викликала активне обговорення у медіа та соцмережах. Наразі нардеп не коментував реакцію громадськості.

Нагадаємо, останній скандал, пов'язаний із партією "Слуга народу", виник через різку критику президента Володимира Зеленського на адресу своїх однопартійців. Після зустрічі з депутатами фракції, він назвав їх "деструктивними дебілами" та скасував подальші зустрічі. Цю цитату оприлюднив депутат Олексій Гончаренко.