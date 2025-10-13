12:50  13 жовтня
Трактор піднімали з води: на Рівненщині тракторист загинув у ДТП
10:44  13 жовтня
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
06:54  13 жовтня
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2025, 14:35

Нардеп і олімпієць Беленюк оскандалися через пост із матюком

13 жовтня 2025, 14:35
Читайте также на русском языке
Фото: sluga-narodu.com
Читайте также
на русском языке

Олімпійський чемпіон 2020 року, срібний призер Ігор 2016 року та народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк опинився в центрі скандалу через публікацію у Facebook

Про це інформує RegioNews.

Нардеп-боксер опублікував знімок, на якому позує у величезних золотистих боксерських рукавицях, підписавши фото: "Шукаю, кого від**здити".

Пост викликав шквал критики в коментарях. Користувачі нагадали, що в країні триває війна, і депутату як представнику влади не варто жартувати подібним чином.

Скандальна публікація вже викликала активне обговорення у медіа та соцмережах. Наразі нардеп не коментував реакцію громадськості.

Нагадаємо, останній скандал, пов'язаний із партією "Слуга народу", виник через різку критику президента Володимира Зеленського на адресу своїх однопартійців. Після зустрічі з депутатами фракції, він назвав їх "деструктивними дебілами" та скасував подальші зустрічі. Цю цитату оприлюднив депутат Олексій Гончаренко.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна політика українці ВР нардепи соцмережі скандал критика піст Жан Беленюк
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
09 жовтня 2025, 13:01
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Одещині жінка викрала авто, щоб проїхатися до моря
13 жовтня 2025, 15:52
Війна не заважає мистецтву: рятувальник зі Сєвєродонецька перетворює стіни на арт-об'єкти
13 жовтня 2025, 15:45
У Держприкордонслужбі пояснили, чому виникають черги на кордоні
13 жовтня 2025, 15:29
На Запоріжжі росіяни вбили подружню пару
13 жовтня 2025, 15:15
Мера Одеси Труханова позбавили українського громадянства
13 жовтня 2025, 14:55
На Вінниччині прикордонники затримали 37-річного чоловіка, який намагався переплисти Дністер
13 жовтня 2025, 14:39
У Тернополі працівників Локомотивного ДЕПО підозрюють у крадіжці 2600 літрів дизпалива
13 жовтня 2025, 14:24
Блекаути та обстріли: чого очікувати запоріжцям цієї зими
13 жовтня 2025, 14:23
На Тернопільщині водійка BMW знесла стовп
13 жовтня 2025, 13:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »