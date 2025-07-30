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30 липня 2025, 15:13

Уряд знову відмовився призначати переможця конкурсу на посаду очільника БЕБ

30 липня 2025, 15:13
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фото: ілюстративне
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Уряд вкотре відмовився призначити обраного конкурсною комісією голову Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

30 липня, на черговому засіданні уряду під керівництвом прем’єрки Юлії Свириденко, питання про призначення Цивінського знову не було підтримане. Ця кандидатура вже вдруге подається конкурсною комісією, до складу якої входять міжнародні експерти, які відзначили Цивінського як переможця відбору 23 липня.

Раніше, після свого призначення, прем’єр-міністерка підкреслила, що процедура відмови уряду відповідає чинному законодавству та нормативним актам. Однак рішення про непризначення викликало критику серед деяких народних депутатів.

Нагадаємо, що Олександр Цивінський, детектив НАБУ, став переможцем конкурсу на керівника БЕБ. Проте у червні СБУ порекомендувала провести поліграф щодо деяких кандидатів через інформацію про можливі зв’язки їхніх родичів з Росією, зокрема щодо Цивінського. Після цього конкурсна комісія направила прем’єр-міністру Денису Шмигалю подання про кандидатуру Цивінського, але Кабмін не підтримав його призначення на посаду керівника Бюро економічної безпеки.

Раніше повідомлялося, чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні. На тлі реформи Бюро економічної безпеки влада вирішила акцентувати увагу на родинних зв’язках кандидатів із Росією - попри те, що раніше подібні факти у керівництві АМКУ та ЗСУ не ставали підставою для кадрових рішень.

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