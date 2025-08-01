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Про це повідомляє прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Вона наголосила, що головна мета - забезпечити довіру до відомства як з боку бізнесу, так і суспільства.

"Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру – довіру бізнесу та усього українського суспільства", - зазначила прем’єрка.

За словами Свириденко, вона провела розмову з Цивінським, під час якої сторони домовилися про проходження поліграфа.

"Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі", — підкреслила вона.

Прем’єр-міністр додала, що очікує ухвалення рішення вже наступного тижня. Це, на її думку, стане кроком до оновлення роботи БЕБ та "значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом".

Раніше повідомлялося, Уряд знову відмовився призначати переможця конкурсу на посаду очільника БЕБ. 30 липня, на черговому засіданні уряду під керівництвом прем’єрки Юлії Свириденко, питання про призначення Цивінського знову не було підтримане.

Нагадаємо, СБУ підтвердила: жодних перешкод для призначення Цивінського немає. Раніше конкурсна комісія вже ухвалила рішення щодо кандидатури Олександра Цивінського, а уряд отримав результати додаткових перевірок. За словами самого кандидата, Служба безпеки України офіційно підтвердила відсутність будь-яких підстав для відмови в його призначенні на посаду директора БЕБ.