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Кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський не з’явився для проходження поліграфа

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко з посилання на лист Служби безпеки України, передає RegioNews.

У документі зазначено, що перевірка була призначена після отримання інформації про родинні зв’язки кандидата з громадянами Російської Федерації. Саме це стало підставою для додаткової процедури. Водночас Цивінський, за даними СБУ, не прийшов у визначений час.

У СБУ підтвердили — кандидат не з’явився на поліграф

Відповідь датована 26 липня - ще до заяви прем’єр-міністра Юлії Свириденко про те, що кандидат погодився пройти поліграф.

Наразі питання призначення керівника БЕБ залишається відкритим. Уряд уже отримав результати додаткових перевірок, однак остаточне рішення щодо кандидатури Цивінського поки не ухвалене.

Нагадаємо, переможець конкурсу на голову БЕБ Олександр Цивінський погодився пройти поліграф. За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, вона провела розмову з Цивінським, під час якої сторони домовилися про проходження поліграфа.

Раніше повідомлялося, у червні 2025 року конкурсна комісія обрала Олександра Цивінського, колишнього детектива НАБУ й одного з лідерів операції "Чисте місто", переможцем конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України. Його кандидатуру підтримали представники міжнародних організацій.