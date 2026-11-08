Росія атакувала Рівненщину: пошкоджено підприємство та житловий будинок
Упродовж ночі 8 листопада російські війська атакували Рівненську область. Наслідки ворожого удару зафіксували на Сарненщині
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
За його словами, на території цивільного підприємства зруйновано одну з будівель. Там також виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби.
Крім того, у двоповерховому багатоквартирному будинку вибито вікна та пошкоджено фасад.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Нагадаємо, 6 листопада російські війська також атакували Рівненщину. Внаслідок удару в одному із сіл Сарненського району загинув чоловік. Крім того, пошкоджень зазнали житловий будинок та вантажівка.
Російський БпЛА атакував Хмельницький: пошкоджено житлові будинкиВсі новини »
08 листопада 2026, 09:04На Кіровоградщині посеред поля знайшли бойову частину російського дрона
06 листопада 2026, 12:43Росіяни знову атакували енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині: виникла пожежа
06 листопада 2026, 11:32
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Росія запустила по Україні 164 дрони та три ракети: є влучання на 23 локаціях
08 листопада 2026, 11:37На Львівщині авто збило трьох 15-річних дівчат, які йшли тротуаром
08 листопада 2026, 11:18Зеленський відреагував на "плівки" НАБУ: анонсував зміни в СБУ
08 листопада 2026, 10:572290 окупантів і 1337 дронів: Генштаб повідомив про втрати РФ за добу
08 листопада 2026, 10:25Суд обмежив контакти генерала СБУ Дуки: у списку – Сергій Лисак, якого згадують на записах НАБУ
08 листопада 2026, 09:28Російський БпЛА атакував Хмельницький: пошкоджено житлові будинки
08 листопада 2026, 09:04У Міноборони попередили про технічні роботи у "Резерв+"
07 листопада 2026, 18:50У Кракові невідомі відкрили стрілянину з автомобіля: є жертви
07 листопада 2026, 18:17Буданов сплатить штраф за використання російської мови, - мовна омбудсменка
07 листопада 2026, 17:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »