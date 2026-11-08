Росія атакувала Рівненщину: пошкоджено підприємство та житловий будинок

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

За його словами, на території цивільного підприємства зруйновано одну з будівель. Там також виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби.

Крім того, у двоповерховому багатоквартирному будинку вибито вікна та пошкоджено фасад.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Нагадаємо, 6 листопада російські війська також атакували Рівненщину. Внаслідок удару в одному із сіл Сарненського району загинув чоловік. Крім того, пошкоджень зазнали житловий будинок та вантажівка.