2290 окупантів і 1337 дронів: Генштаб повідомив про втрати РФ за добу
Сили оборони України за минулу добу знешкодили 2290 російських військових, знищили 1337 безпілотників, 461 одиницю автотехніки, 44 артилерійські системи та 14 бойових броньованих машин
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 08.11.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в ніч проти 7 листопада Сили оборони України завдали удару береговими ракетними комплексами "Нептун" по російському підприємству військово-промислового комплексу "Протон-Електротекс" в Орлі Орловської області РФ. Воно є одним із провідних російських виробників оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу.
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