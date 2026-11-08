Російський БпЛА атакував Хмельницький: пошкоджено житлові будинки

Фото: ДСНС Хмельниччини

У Хмельницькому внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено приватні житлові будинки. У багатоповерхівках вибито вікна

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, одна людина травмувалася, але госпіталізація їй не знадобилася.

На місці працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 7 листопада в Києві внаслідок російської атаки безпілотників виникли пожежі у Шевченківському та Оболонському районах. У Шевченківському районі БпЛА влучив у приватний житловий будинок, також пошкоджені дві сусідні оселі.