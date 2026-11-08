На Львівщині авто збило трьох 15-річних дівчат, які йшли тротуаром
Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 листопада близько 19:50 на вулиці Сагайдачного у селищі Шкло Яворівського району
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередніми даними, 66-річний житель Новояворівська, керуючи автомобілем ВАЗ-2101, виїхав на тротуар, де збив трьох 15-річних дівчат.
Унаслідок ДТП неповнолітні отримали травми, їх госпіталізували.
Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, у Рівненському районі під час обгону 21-річний водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen. У ДТП травмувалися четверо людей, серед них – 17-річна дівчина. Усіх госпіталізували.
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