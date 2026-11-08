На Львівщині авто збило трьох 15-річних дівчат, які йшли тротуаром

Фото: Національна поліція

Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 листопада близько 19:50 на вулиці Сагайдачного у селищі Шкло Яворівського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 66-річний житель Новояворівська, керуючи автомобілем ВАЗ-2101, виїхав на тротуар, де збив трьох 15-річних дівчат.

Унаслідок ДТП неповнолітні отримали травми, їх госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, у Рівненському районі під час обгону 21-річний водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen. У ДТП травмувалися четверо людей, серед них – 17-річна дівчина. Усіх госпіталізували.