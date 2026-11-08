23:40  06 листопада
Інфляція в Україні прискориться: що буде з цінами
09:56  08 листопада
Росія атакувала Рівненщину: пошкоджено підприємство та житловий будинок
11:18  08 листопада
На Львівщині авто збило трьох 15-річних дівчат, які йшли тротуаром
UA | RU
UA | RU
08 листопада 2026, 10:57

Зеленський відреагував на "плівки" НАБУ: анонсував зміни в СБУ

08 листопада 2026, 10:57
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський заявив, що затвердив законопроєкт про повернення обов'язкового декларування для всіх працівників Служби безпеки

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, передає RegioNews.

За словами Зеленського, законопроєкт дозволить перевіряти майно та спосіб життя всіх працівників СБУ. Президент закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити документ.

Ця заява пролунала після того, як НАБУ оприлюднило нові аудіозаписи у справі "Карфаген", у якій фігурують високопосадовці СБУ.

Крім того, глава держави анонсував нові кадрові рішення в СБУ.

Окремо Зеленський згадав про наркокартель "Хімпром". За його словами, для протидії цьому угрупованню необхідна підтримка міжнародних партнерів, зокрема США. Президент повідомив, що це питання вже обговорювали з американською стороною на відповідному рівні.

Операція "Карфаген": подробиці

4 листопада НАБУ та САП у межах операції "Карфаген" повідомили про викриття масштабної злочинної організації, яка, за версією слідства, контролювала 52 шахрайські кол-центри та займалася наркобізнесом, виготовленням контрафактних цигарок і підробленої валюти.

НАБУ повідомило, що до злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед відомих прізвиськ і встановлених журналістами особистостей:

  • "Кримінал" – Андрій Осіпов: організатор злочинної організації;
  • "Мексиканець" – імовірний керівник наркосиндикату "Хімпром";
  • "Акім" – Сергій Дука: генерал-майор СБУ;
  • "Прайс" – Володимир Ценов: високопосадовець Нацполіції;
  • "Консультант" – Олександр Дем'янчук: колишній посадовець карного розшуку Київщини;
  • "Боксер" – Олександр Рибалко: засновник боксерського клубу ;
  • "Паша" – виконавець доручень "Кримінала", особу публічно не встановлено.

У новому епізоді розслідування НАБУ "Карфаген" також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Справа охоплює не лише СБУ, а й представників Нацполіції, прокуратури та кримінального середовища.

НАБУ і САП повідомили про підозри п'ятьом фігурантам справи в межах операції "Карфаген".

Вищий антикорупційний суд 5 листопада обрав запобіжний захід керівнику одного з департаментів Національної поліції. Посадовця взяли під варту на 60 днів – до 3 січня 2027 року включно.

6 листопада заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині Олександра Дем'янчука відправили під варту до 2 січня наступного року.

Читайте також: "Карфаген" оголив те, про що не можна мовчати

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ СБУ законопроєкт Єгор Левченко (Буркін) Зеленський Володимир Хімпром Карфаген Єгор Буркін
Суд обмежив контакти генерала СБУ Дуки: у списку – Сергій Лисак, якого згадують на записах НАБУ
08 листопада 2026, 09:28
Операція "Карфаген": "Консультанта" відправили під варту
06 листопада 2026, 18:40
"Мексиканець" шукав вихід на Клименка: у НАБУ розкрили деталі справи "Карфаген"
06 листопада 2026, 13:28
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Росія запустила по Україні 164 дрони та три ракети: є влучання на 23 локаціях
08 листопада 2026, 11:37
На Львівщині авто збило трьох 15-річних дівчат, які йшли тротуаром
08 листопада 2026, 11:18
2290 окупантів і 1337 дронів: Генштаб повідомив про втрати РФ за добу
08 листопада 2026, 10:25
Росія атакувала Рівненщину: пошкоджено підприємство та житловий будинок
08 листопада 2026, 09:56
Суд обмежив контакти генерала СБУ Дуки: у списку – Сергій Лисак, якого згадують на записах НАБУ
08 листопада 2026, 09:28
Російський БпЛА атакував Хмельницький: пошкоджено житлові будинки
08 листопада 2026, 09:04
У Міноборони попередили про технічні роботи у "Резерв+"
07 листопада 2026, 18:50
У Кракові невідомі відкрили стрілянину з автомобіля: є жертви
07 листопада 2026, 18:17
Буданов сплатить штраф за використання російської мови, - мовна омбудсменка
07 листопада 2026, 17:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віктор Таран
Валерій Пекар
Віталій Шабунін
Всі блоги »