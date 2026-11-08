Зеленський відреагував на "плівки" НАБУ: анонсував зміни в СБУ

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що затвердив законопроєкт про повернення обов'язкового декларування для всіх працівників Служби безпеки

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, передає RegioNews.

За словами Зеленського, законопроєкт дозволить перевіряти майно та спосіб життя всіх працівників СБУ. Президент закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити документ.

Ця заява пролунала після того, як НАБУ оприлюднило нові аудіозаписи у справі "Карфаген", у якій фігурують високопосадовці СБУ.

Крім того, глава держави анонсував нові кадрові рішення в СБУ.

Окремо Зеленський згадав про наркокартель "Хімпром". За його словами, для протидії цьому угрупованню необхідна підтримка міжнародних партнерів, зокрема США. Президент повідомив, що це питання вже обговорювали з американською стороною на відповідному рівні.

Операція "Карфаген": подробиці

4 листопада НАБУ та САП у межах операції "Карфаген" повідомили про викриття масштабної злочинної організації, яка, за версією слідства, контролювала 52 шахрайські кол-центри та займалася наркобізнесом, виготовленням контрафактних цигарок і підробленої валюти.

НАБУ повідомило, що до злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед відомих прізвиськ і встановлених журналістами особистостей:

"Кримінал" – Андрій Осіпов: організатор злочинної організації;

"Мексиканець" – імовірний керівник наркосиндикату "Хімпром";

"Акім" – Сергій Дука: генерал-майор СБУ;

"Прайс" – Володимир Ценов: високопосадовець Нацполіції;

"Консультант" – Олександр Дем'янчук: колишній посадовець карного розшуку Київщини;

"Боксер" – Олександр Рибалко: засновник боксерського клубу ;

"Паша" – виконавець доручень "Кримінала", особу публічно не встановлено.

У новому епізоді розслідування НАБУ "Карфаген" також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Справа охоплює не лише СБУ, а й представників Нацполіції, прокуратури та кримінального середовища.

НАБУ і САП повідомили про підозри п'ятьом фігурантам справи в межах операції "Карфаген".

Вищий антикорупційний суд 5 листопада обрав запобіжний захід керівнику одного з департаментів Національної поліції. Посадовця взяли під варту на 60 днів – до 3 січня 2027 року включно.

6 листопада заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині Олександра Дем'янчука відправили під варту до 2 січня наступного року.

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