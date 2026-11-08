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08 листопада 2026, 12:19

Російські удари по Полтавщині: четверо людей травмовані, виникли пожежі

08 листопада 2026, 12:19
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Фото: ДСНС Полтавщини
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Унаслідок російських ударів по Полтавській області травмувалися четверо людей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

На кількох локаціях виникли пожежі та руйнування. Зокрема, пошкоджень зазнали території приватних підприємств.

Під час роботи рятувальників зберігалася загроза повторних російських ударів.

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада російські війська випустили по Україні 164 ударні безпілотники різних типів, зокрема Shahed і "Гербера", а також три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Зафіксовано влучання на 23 локаціях.

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