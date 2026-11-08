Росія запустила по Україні 164 дрони та три ракети: є влучання на 23 локаціях

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 8 листопада російські війська випустили по Україні 164 ударні безпілотники різних типів, зокрема Shahed і "Гербера", а також три керовані авіаційні ракети Х-59/69

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що 112 із запущених дронів були реактивними.

Відбиттям повітряної атаки займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 137 ворожих безпілотників, серед них 88 реактивних. Кілька ударних дронів на той момент ще перебували в повітрі, бойова робота тривала.

Водночас зафіксовано влучання на 23 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще на шести локаціях.

Нагадаємо, впродовж ночі 8 листопада російські війська атакували Рівненську область. На території цивільного підприємства зруйновано одну з будівель. Крім того, у двоповерховому багатоквартирному будинку вибито вікна та пошкоджено фасад.