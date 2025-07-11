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Стало відомо, за якими статтями Шабуніну оголосили про підозру. Виявилось, що це, зокрема, стосується його військової служби

Про це повідомляє Державне Бюро розслідувань, передає RegioNews.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру одному з громадських активістів у справі щодо ухилення від військової служби та шахрайства. В офіційному повідомлені правоохоронців імені не вказано, проте обставини вказують на голову правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

За даними правоохоронців, у 2022 році його мобілізували, але він тривалий час не з'являвся на службі. Замість цього під виглядом відряджень перебував у цивільних установах, які не входять до складу сил оборони. При цьому він отримував 50 тисяч гривень грошового забезпечення.

Також, за версією слідства, активіст незаконно використовував позашляховик, ввезений як гуманітарна допомога для потреб Збройних сил України. Авто нібито використовувалось для особистих цілей.

Йому оголосили про підозру за двома статтями:

ч. 4 ст. 409 — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану;

ч. 2 ст. 190 (в редакції на момент вчинення правопорушення) — шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Санкції передбачають покарання у вигляді до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше журналісти повідомляли, що у Віталія Шабуніна проводили обшуки. За даними ЗМІ, це сталось у двох місцях: у військовій частині в Чугуєві Харківської області та в оселі його родини. За наявною інформацією, у нього вилучили мобільний телефон.