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Про це повідомляє речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає RegioNews.

При цьому наголошується на важливості їхньої незалежності для подальших реформ у країні. За його словами, ці структури відіграють ключову роль у боротьбі з корупцією та мають підтримувати довіру суспільства.

Мерсьє також підкреслив, що значна фінансова допомога з боку ЄС пов’язана з дотриманням України стандартів прозорості, судової реформи і демократичного врядування. Для подальшого руху до Європейського Союзу важливо, щоб країна мала ефективні механізми боротьби з корупцією та сильні інституції, які забезпечують верховенство права. Євросоюз продовжить стежити за ситуацією та надаватиме підтримку у цьому напрямку.

Напередодні правоохоронці провели близько 80 обшуків у співробітників НАБУ в різних регіонах України. Представники бюро заявили, що ці слідчі дії відбувалися без належних судових дозволів. Детективам НАБУ висунуті звинувачення у державній зраді, незаконній торгівлі з Росією та корупції на користь олігархів. Паралельно активізувалася діяльність Державного бюро розслідувань, яке розслідує давні ДТП за участі співробітників НАБУ. Окрім того, перевіряється дотримання режиму державної таємниці в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Нагадаємо, у Верховній Раді розглядався законопроєкт №12414, який за підсумками голосів було прийнято. Свою стурбованість діями українських силовиків щодо антикорупційного бюро висловили також посли країн "Групи семи", підкреслюючи важливість збереження балансу в системі правоохоронних органів України.

Раніше повідомлялося, чому незалежність НАБУ і САП під загрозою.