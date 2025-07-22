скріншот із відео

У мережі згадали архівне відео 2019 року, на якому президент Володимир Зеленський закликає громадян повідомляти про будь-які факти корупції безпосередньо до Національного антикорупційного бюро України

Відповідне звернення глава держави оприлюднив через соцмережі, передає RegioNews.

Зеленський тоді записав емоційне відео, в якому говорив про необхідність не мовчати у разі виявлення зловживань.

"Не треба писати в соцмережах: "Все пропало, Зеленський понаставив своїх рішал". Ні! Ось гаряча лінія НАБУ. Дзвоніть і повідомляйте!" — заявив тоді Зеленський.

Однак такий заклик викликав хвилю критики з боку Ради громадського контролю НАБУ.

У відповідь на публікацію Рада звернула увагу, що поширена інформація є хибною і може ввести громадян в оману. У повідомленні йшлося про те, що НАБУ не розглядає усі звернення щодо корупції, а виключно ті, які стосуються кримінальних правопорушень, вчинених вищими посадовими особами та становлять загрозу нацбезпеці. Через це, зазначили у Раді, надмірне навантаження на гарячу лінію може завадити розслідуванням, які перебувають у юрисдикції бюро.

"Більшість громадян не знайомі зі статтями Кримінального процесуального кодексу, а тому повністю покладаються на слова президента. Це може дестабілізувати роботу органу та викликати хвилю невдоволення серед населення", — пояснили у Раді громадського контролю.

Також було запропоновано альтернативу - створити єдину універсальну гарячу лінію, яка могла б приймати повідомлення про корупційні правопорушення будь-якого рівня та передавати їх до відповідних інстанцій.

Нагадаємо, за законом, НАБУ опікується справами, пов’язаними з високопосадовцями та масштабною корупцією, що загрожує державним інтересам.

Раніше повідомлялося, Зеленський ще жодного разу не підписував закони так швидко, як про НАБУ і САП, - нардепка Клименко.