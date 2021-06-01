У будівлі Офісу президента почали міняти розмальовані активістами двері

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У будівлі Офісу президента сьогодні, 1 червня почали встановлювати нові вхідні двері замість розмальованих мітингувальниками під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка 20 березня

Про це повідомляє видання "Вести", передає RegioNews.

Заміна дверей у будівлі почалася на наступний день після оголошення вироку Сергієві Стерненку, якого визнали винним за статтею про незаконне зберігання зброї і засудили до одного року умовно.

Центральний вхід в будівлю на Банковій упродовж більше ніж двох місяців був закритий листами ДСП. Сьогодні працівники повинні закінчити встановлення дверей.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

Раніше в "Слуза народу" повідомили, що позачергове засідання Ради, попередньо, пройде 26 березня. "Слуга народу” внесла в Раду постанову про засудження подій на Банковій.

Також в Офісі президента пообіцяли прозвітувати, скільки витратять на ремонт Банкової, його оцінюють у 250-300 тисяч гривень.