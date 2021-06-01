Зеленський призначив нового заступника Єрмака

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Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ОП.

Так, в Офісі президента здійснили трансформацію роботи підрозділів. Відповідно, з'явилися два заступники керівника ОП, відповідальні за реалізацію зовнішньополітичних рішень президента.

На посаду заступника керівника Офісу призначено дипломата Андрія Сибігу. Він зосередиться на питаннях зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

При цьому запроваджено посаду заступника керівника ОП, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України. Цю нову посаду обійматиме Ігор Жовква. Також створено відповідний структурний підрозділ.

Нагадаємо, у березні новим заступником Єрмака було призначено Ігоря Брусилу. Він офіційно буде займатися міжнародними візитами президента Зеленського.