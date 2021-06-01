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01 июня 2021, 15:51 248

В здании Офиса президента начали менять разрисованные активистами двери

01 июня 2021, 15:51 248
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Фото: из открытых источников
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В здании Офиса президента сегодня, 1 июня начали устанавливать новые входные двери вместо разрисованных митингующими во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко 20 марта

Об этом сообщает издание "Вести", передает RegioNews.

Замена дверей в здании началась на следующий день после объявления приговора Сергею Стерненко, которого признали виновным по статье о незаконном хранении оружия и приговорили к одному году условно.

Центральный вход в здание на Банковой на протяжении более чем двух месяцев был закрыт листами ДСП. Сегодня работники должны закончить установку дверей.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

Ранее в "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет 26 марта. "Слуга народа" внесла в Раду постановление об осуждении событий на Банковой.

Также в Офисе президента пообещали отчитаться, сколько потратят на ремонт Банковой, его оценивают в 250-300 тысяч гривен.

Офис президента протест Сергей Стерненко активисты двери

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