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31 травня 2021, 18:10 8

Стерненко у Верховному суді оскаржуватиме вирок

31 травня 2021, 18:10 8
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Фото: Вікіпедія
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Активіст Сергій Стерненко має намір оскаржувати у Верховному суді вирок Апеляційного суду Одеси у виді одного року умовно

Про це він написав у Twitter, передає RegioNews.

"Ми будемо оскаржувати сьогоднішній вирок у Верховному суді", - повідомив Стерненко.

Він припустив, що прокурори Офісу генпрокурора також подадуть скаргу на рішення Апеляційного суду, і наполягатимуть на 7,3 роки ув‘язнення з конфіскацією.

Нагадаємо, 31 травня Одеський апеляційний суд присудив активісту Сергію Стерненку три роки позбавлення волі із заміною на один рік умовно. Під час засідання суд зняв обвинувачення з активіста за статтею про розбійний напад на депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича у квітні 2015 року і призначив умовне покарання за статтею про незаконне поводження зі зброєю.

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