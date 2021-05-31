Соратник Стерненка Сергій Демчук виправданий Одеським апеляційним судом

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Одеський апеляційний суд визнав не доведеною вину активіста "Правого сектора" Сергія Демчука у скоєнні злочинів, за які Приморський райсуд виніс йому 23 лютого вирок про позбавлення волі строком понад 7 років з конфіскацією половини майна

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Нарешті з мене знімуть браслет, згідно з рішенням апеляційного суду, і я зможу вільно пересуватись і поновитися на роботі, - зазначив Демчук, коментуючи журналістам сьогоднішнє рішення апеляційного суду.

За словами соратника Сергія Стерненка, він не визнає вину, яку інкримінували обом прокурори, і вдячний адвокатам і небайдужим людям, що брали участь у масових акціях за справедливий суд.

Демчук пояснив, що раніше перебував під вартою за іншим обвинуваченням прокуратури, яке теж було визнано Одеським апеляційним судом незаконним.

Після цього Суворовський райсуд переглянув справу, і тому колегія суддів апеляційного суду 31 травня ухвалила стосовно мене рішення, не взявши до уваги рішення райсуду і попередню судимість, на чому наполягали прокурори, - додав Демчук.

Як повідомлялося, сьогодні в Одесі суд засудив активіста Стерненка до одного року умовно. Одеський апеляційний суд присудив активісту Сергію Стерненку три роки позбавлення волі із заміною на один рік умовно.

Також стало відомо, що Стерненко у Верховному суді оскаржуватиме вирок.

Нагадаємо, раніше Одеський апеляційний суд відпустив з-під варти Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт.

30 березня справу Стерненка передали на розгляд Одеського апеляційного суду. Вже визначено склад колегії суддів.

23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка до в'язниці на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.