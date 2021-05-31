18:21  31 травня
У Раді назвали головні причини минулорічних пожеж на Луганщині
17:48  31 травня
Уряд призначив свого представника у наглядовій раді "Нафтогазу": хто ним став
17:59  31 травня
Зведення штабу ООС: за добу 5 обстрілів, обійшлося без втрат
UA | RU
UA | RU
31 травня 2021, 21:05 8

Соратник Стерненка Сергій Демчук виправданий Одеським апеляційним судом

31 травня 2021, 21:05 8
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Одеський апеляційний суд визнав не доведеною вину активіста "Правого сектора" Сергія Демчука у скоєнні злочинів, за які Приморський райсуд виніс йому 23 лютого вирок про позбавлення волі строком понад 7 років з конфіскацією половини майна

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Нарешті з мене знімуть браслет, згідно з рішенням апеляційного суду, і я зможу вільно пересуватись і поновитися на роботі, - зазначив Демчук, коментуючи журналістам сьогоднішнє рішення апеляційного суду.

За словами соратника Сергія Стерненка, він не визнає вину, яку інкримінували обом прокурори, і вдячний адвокатам і небайдужим людям, що брали участь у масових акціях за справедливий суд.

Демчук пояснив, що раніше перебував під вартою за іншим обвинуваченням прокуратури, яке теж було визнано Одеським апеляційним судом незаконним.

Після цього Суворовський райсуд переглянув справу, і тому колегія суддів апеляційного суду 31 травня ухвалила стосовно мене рішення, не взявши до уваги рішення райсуду і попередню судимість, на чому наполягали прокурори, - додав Демчук.

Як повідомлялося, сьогодні в Одесі суд засудив активіста Стерненка до одного року умовно. Одеський апеляційний суд присудив активісту Сергію Стерненку три роки позбавлення волі із заміною на один рік умовно.

Також стало відомо, що Стерненко у Верховному суді оскаржуватиме вирок.

Нагадаємо, раніше Одеський апеляційний суд відпустив з-під варти Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт.

30 березня справу Стерненка передали на розгляд Одеського апеляційного суду. Вже визначено склад колегії суддів.

23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка до в'язниці на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

суд Одеса апеляція прокурори Сергій Стерненко

ДП "Медзакупівлі" звернулося до суду щодо пені з фармацевтичної групи "Лекхім" за прострочені поставки ковід-вакцин
31 травня 2021, 20:04
Вбивство Кирила Тлявова: Генпрокурор знову заявила про скорий фінал судового розгляду
31 травня 2021, 19:35
Прокуратура оскаржує у суді регіональний статус російської мови у Миколаєві
31 травня 2021, 18:42
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Всі публікації »
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram