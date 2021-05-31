Екснардеп Світлана Заліщук стала радницею глави "Нафтогазу” Вітренка

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Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу", передає RegioNews.

Вона координуватиме взаємодію Групи Нафтогаз з міжнародними партнерами, зокрема посадовими особами країн G7, та виконуватиме представницьку функцію високого рівня. Одним з її пріоритетів буде протидія Північному Потоку-2”, - йдеться в повідомленні.

Довідка: Світлана Заліщук - народний депутат 8-го скликання від "Блоку Петра Порошенка”, працювала зовнішньополітичним радником прем'єр-міністра України та віцепрем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції. Очолювала Підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції Комітету Ради у закордонних справах. Також була членом українських делегацій до ПАРЄ.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу". Андрія Коболєва звільнили з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Також Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу" замість Коболєва. Андрія Коболєва звільнили з посади очільника правління компанії.

Пізніше Коболєв прокоментував заяву про своє звільнення. Згодом рішення про звільнення Коболєва з'явилося на сайті Кабміну.

Кабінет міністрів України опублікував розпорядження №370-р про кадрові перестановки в НАК "Нафтогаз України".

Також повідомлялось, що уряд просить наглядову раду "Нафтогазу" працювати до обрання нового складу.