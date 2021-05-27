Річний тариф на газ: стало відомо, скільки платитимуть у Києві

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Компанія "КиївГазЕнерджи" оприлюднила річну ціну газу для мешканців столиці, її встановили на рівні 8,70 грн за кубометр

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті компанії.

У компанії зазначили, що оприлюднили таку ціну в умовах, коли немає угоди про купівлю-продаж природного газу між "КиївГазЕнерджи" та "Нафтогазом", хоча усі необхідні документи було направлено у квітні.

Через це газопостачання киян здійснюється за рахунок газу, який ДП "КиївГазЕнерджи" закуповує на відкритому газовому ринку", - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, її клієнтами є приблизно 780 тисяч сімей столиці та околиць.

Нагадаємо, раніше прем'єр назвав ймовірну ціну на електроенергію для населення з квітня.