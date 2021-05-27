08:54  27 травня
COVID-19 в Україні: за добу одужало значно більше людей, ніж захворіло
09:44  27 травня
У Кабміні оголосили повторний конкурс на голову Нацслужби здоров’я
08:11  27 травня
Доба на Донбасі: зафіксовано дев'ять порушень, стріляли з гранатометів та кулеметів
UA | RU
UA | RU
27 травня 2021, 11:49 1683

Річний тариф на газ: стало відомо, скільки платитимуть у Києві

27 травня 2021, 11:49 1683
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Компанія "КиївГазЕнерджи" оприлюднила річну ціну газу для мешканців столиці, її встановили на рівні 8,70 грн за кубометр

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті компанії.

У компанії зазначили, що оприлюднили таку ціну в умовах, коли немає угоди про купівлю-продаж природного газу між "КиївГазЕнерджи" та "Нафтогазом", хоча усі необхідні документи було направлено у квітні.

Через це газопостачання киян здійснюється за рахунок газу, який ДП "КиївГазЕнерджи" закуповує на відкритому газовому ринку", - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, її клієнтами є приблизно 780 тисяч сімей столиці та околиць.

Нагадаємо, раніше прем'єр назвав ймовірну ціну на електроенергію для населення з квітня.

газ Нафтогаз Київ гроші ціна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram