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28 квітня 2021, 15:47 236

Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу замість" Коболєва

28 квітня 2021, 15:47 236
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Фото: із відкритих джерел
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Виконувач обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко призначениц головою "Нафтогазу", відповідне рішення було прийняте сьогодні, 28 квітня.

Про це повідомляється на Урядовому порталі, передає Regionews.

В Уряді зазначають, що 28 квітня припиняються повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України", а також голови правління Коболєва Андрія Володимировича.

Також прийнято рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.

В Кабміні додали, що тимчасовим виконувачем обов’язків Міністра енергетики було призначено заступника Міністра енергетики Бойко Юрія Миколайовича.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу"

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