Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу замість" Коболєва
Виконувач обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко призначениц головою "Нафтогазу", відповідне рішення було прийняте сьогодні, 28 квітня.
Про це повідомляється на Урядовому порталі, передає Regionews.
В Уряді зазначають, що 28 квітня припиняються повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України", а також голови правління Коболєва Андрія Володимировича.
Також прийнято рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.
В Кабміні додали, що тимчасовим виконувачем обов’язків Міністра енергетики було призначено заступника Міністра енергетики Бойко Юрія Миколайовича.
Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу"