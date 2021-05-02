Уряд просить просить наглядову раду "Нафтогазу" працювати до обрання нового складу

Наглядова рада "Нафтогазу" пішла у відставку 30 квітня

Наглядова рада "Нафтогазу" пішла у відставку 30 квітня

Фото з відкритих джерел

Уряд закликає наглядову раду НАК "Нафтогаз України" продовжити виконувати обовʼязки до завершення конкурсу на посади нових членів.

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні урядового порталу.

Кабінет міністрів взяв до уваги офіційну заяву Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та запропонував її членам залишитися на своїх посадах на період проведення нового конкурсу та обрання нових незалежних членів Наглядової ради.

Уряд сподівався, що наглядова рада "Нафтогазу", "в продовження кращих практик корпоративного управління, пристане на позицію щодо подальшого виконання своїх обов’язків". На думку урядовців, це забезпечить належне управління найбільшою державною компанією.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва звільнили з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Також Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу" замість Коболєва.

Пізніше Коболєв прокоментував заяву про своє звільнення.

Кабінет міністрів України опублікував розпорядження №370-р про кадрові перестановки в НАК "Нафтогаз України".