Коболєв прокоментував заяву про своє звільнення

Нині офіційного розпорядження щодо цього немає

Нині офіційного розпорядження щодо цього немає

Фото: Страна

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв відреагував на своє звільнення.

Про це він написав у своєму Facebook, передає RegioNews.

За його словами, він дізнався про це з новин.

"Про "звільнення" дізнався з новин. Коментувати не можу. Жодних заяв не писав", - повідомив Коболєв.

Про "звільнення" дізнався з новин. Коментувати не можу. ПС Жодних заяв не писав. Posted by Andriy Kobolyev on Wednesday, April 28, 2021

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні на засіданні Кабміну з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" звільнили Андрія Коболєва.