15:13  28 квітня
На сесію міськради в Одесі викликали поліцію: у депутатів не було масок
13:59  28 квітня
Скандальна дисертація: наукового керівника Киви звільнили з роботи
18:04  28 квітня
На Донбасі зафіксовано вісім нових порушень: бойовики продовжують обстріл ЗСУ
UA | RU
UA | RU
28 квітня 2021, 15:47 352

Коболєв прокоментував заяву про своє звільнення

28 квітня 2021, 15:47 352
Читайте также на русском языке
Нині офіційного розпорядження щодо цього немає
Нині офіційного розпорядження щодо цього немає
Фото: Страна
Читайте также
на русском языке

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв відреагував на своє звільнення.

Про це він написав у своєму Facebook, передає RegioNews.

За його словами, він дізнався про це з новин.

"Про "звільнення" дізнався з новин. Коментувати не можу. Жодних заяв не писав", - повідомив Коболєв.

Про "звільнення" дізнався з новин. Коментувати не можу. ПС Жодних заяв не писав.

Posted by Andriy Kobolyev on Wednesday, April 28, 2021

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні на засіданні Кабміну з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" звільнили Андрія Коболєва.

Кабмін Андрій Коболєв Нафтогаз Україна звільнення

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Будні популізму: як Зеленський награвся у щотижневі форуми і переключився на санкції РНБО
Чорна мітка для Склярова. Якими будуть наслідки перевороту в Київській облраді
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua