Коболєв прокоментував заяву про своє звільнення
Нині офіційного розпорядження щодо цього немає
Нині офіційного розпорядження щодо цього немає
Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв відреагував на своє звільнення.
Про це він написав у своєму Facebook, передає RegioNews.
За його словами, він дізнався про це з новин.
"Про "звільнення" дізнався з новин. Коментувати не можу. Жодних заяв не писав", - повідомив Коболєв.
Про "звільнення" дізнався з новин. Коментувати не можу. ПС Жодних заяв не писав.Posted by Andriy Kobolyev on Wednesday, April 28, 2021
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні на засіданні Кабміну з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" звільнили Андрія Коболєва.
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