Ляшко розповів, кого із заступників Степанова залишить у міністерстві

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко залишить у міністерстві на своїх посадах трьох заступників свого попередника Максима Степанова - Ірину Садов’як, Ірину Микитчак і Ярослава Кучера

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда" за результатами зустрічі міністра із журналістами.

Водночас зі своїх посад ідуть Світлана Шаталова та заступник з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

За словами міністра, кожен з трьох залишених заступників має 100 днів, щоб "виконати свої індикатори" ефективності - утім самі індикатори Ляшко наразі не розкриває, обіцяє їх презентувати згодом.

Як пояснює Ляшко, заступників свого попередника він залишає, щоб зберегти інституційну пам’ять та не переривати повністю процес роботи.

У той же час, міністр вже подав на затвердження Кабміну кандидатури нових двох заступників - чинного виконувача обов’язків голови Центру громадського здоров’я Ігоря Кузіна та Петра Ємця, який раніше був заступником очільника департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ.

Ім’я ще одного кандидата у заступники залишається у таємниці - в його розпорядженні будуть питання фармацевтичної галузі, трансплантації та європейської інтеграції.

Нагадаємо, раніше уряд провів кадрові зміни: звільнено двох заступників міністра охорони здоров'я.

Також ЗМІ дізналися, хто може стати головним санітарним лікарем замість Ляшка. До Кабінету Міністрів внесли документи на кандидата на посаду головного державного санітарного лікаря замість Віктора Ляшка, якого призначили міністром охорони здоров'я.