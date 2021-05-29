14:13  29 травня
У житловому будинку Одеси стався вибух: у мешканців повилітали вікна
13:44  29 травня
Через удар блискавки на Чернігівщині згоріли дві будівлі
18:13  29 травня
Бойовики обстріляли з ракетного комплексу селище на Донбасі
UA | RU
UA | RU
29 травня 2021, 15:39 41

Ляшко розповів, кого із заступників Степанова залишить у міністерстві

29 травня 2021, 15:39 41
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко залишить у міністерстві на своїх посадах трьох заступників свого попередника Максима Степанова - Ірину Садов’як, Ірину Микитчак і Ярослава Кучера

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда" за результатами зустрічі міністра із журналістами.

Водночас зі своїх посад ідуть Світлана Шаталова та заступник з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

За словами міністра, кожен з трьох залишених заступників має 100 днів, щоб "виконати свої індикатори" ефективності - утім самі індикатори Ляшко наразі не розкриває, обіцяє їх презентувати згодом.

Як пояснює Ляшко, заступників свого попередника він залишає, щоб зберегти інституційну пам’ять та не переривати повністю процес роботи.

У той же час, міністр вже подав на затвердження Кабміну кандидатури нових двох заступників - чинного виконувача обов’язків голови Центру громадського здоров’я Ігоря Кузіна та Петра Ємця, який раніше був заступником очільника департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ.

Ім’я ще одного кандидата у заступники залишається у таємниці - в його розпорядженні будуть питання фармацевтичної галузі, трансплантації та європейської інтеграції.

Нагадаємо, раніше уряд провів кадрові зміни: звільнено двох заступників міністра охорони здоров'я.

Також ЗМІ дізналися, хто може стати головним санітарним лікарем замість Ляшка. До Кабінету Міністрів внесли документи на кандидата на посаду головного державного санітарного лікаря замість Віктора Ляшка, якого призначили міністром охорони здоров'я.

кадри МОЗ Віктор Ляшко посада Кандидат

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Коаліційні гойдалки: як "ЄС" скочила у політичний трикутник з колишніми "регіоналами" та "слугами" у Сумській облраді
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua