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31 мая 2021, 12:36 313

Экс-нардеп Светлана Залищук стала советницей главы "Нафтогаза" Витренко

31 мая 2021, 12:36 313
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Фото: из открытых источников
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Народного депутата 8-го созыва от фракции "Блок Петра Порошенко" Светлану Залищук назначили советником главы "Нафтогаза" Юрия Витренко по международным вопросам

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает RegioNews.

Она будет координировать взаимодействие Группы Нафтогаз с международными партнерами, в частности должностными лицами стран G7, и выполнять представительскую функцию высокого уровня. Одним из ее приоритетов будет противодействие Северному Потоку-2", - говорится в сообщении.

Справка: Светлана Залищук - народный депутат 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко", работала внешнеполитическим советником премьер-министра Украины и вицепремьеркы по европейской и евроатлантической интеграции. Возглавляла Подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Рады по иностранным делам. Также была членом Украинской делегации в ПАСЕ.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза". Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.

Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении. Позже решение об увольнении Коболева появилось на сайте Кабмина.

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №370-р о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины".

Также сообщалось, что правительство просит набсовет "Нафтогаза" работать до избрания нового состава.

Нафтогаз Юрий Витренко назначение кадры советник

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