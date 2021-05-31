Экс-нардеп Светлана Залищук стала советницей главы "Нафтогаза" Витренко

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Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает RegioNews.

Она будет координировать взаимодействие Группы Нафтогаз с международными партнерами, в частности должностными лицами стран G7, и выполнять представительскую функцию высокого уровня. Одним из ее приоритетов будет противодействие Северному Потоку-2", - говорится в сообщении.

Справка: Светлана Залищук - народный депутат 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко", работала внешнеполитическим советником премьер-министра Украины и вицепремьеркы по европейской и евроатлантической интеграции. Возглавляла Подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Рады по иностранным делам. Также была членом Украинской делегации в ПАСЕ.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза". Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.

Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении. Позже решение об увольнении Коболева появилось на сайте Кабмина.

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №370-р о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины".

Также сообщалось, что правительство просит набсовет "Нафтогаза" работать до избрания нового состава.