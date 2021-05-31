Экс-нардеп Светлана Залищук стала советницей главы "Нафтогаза" Витренко
Народного депутата 8-го созыва от фракции "Блок Петра Порошенко" Светлану Залищук назначили советником главы "Нафтогаза" Юрия Витренко по международным вопросам
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает RegioNews.
Она будет координировать взаимодействие Группы Нафтогаз с международными партнерами, в частности должностными лицами стран G7, и выполнять представительскую функцию высокого уровня. Одним из ее приоритетов будет противодействие Северному Потоку-2", - говорится в сообщении.
Справка: Светлана Залищук - народный депутат 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко", работала внешнеполитическим советником премьер-министра Украины и вицепремьеркы по европейской и евроатлантической интеграции. Возглавляла Подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Рады по иностранным делам. Также была членом Украинской делегации в ПАСЕ.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза". Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.
Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении. Позже решение об увольнении Коболева появилось на сайте Кабмина.
Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №370-р о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины".
Также сообщалось, что правительство просит набсовет "Нафтогаза" работать до избрания нового состава.