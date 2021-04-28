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28 квітня 2021, 15:14 955

Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу"

28 квітня 2021, 15:14 955
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Андрія Коболєва звільнили з посади голови правління НАК "Нафтогаз України"
Андрія Коболєва звільнили з посади голови правління НАК "Нафтогаз України"
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні на засіданні Кабміну з посади голови правління НАК «Нафтогаз України» звільнили Андрія Коболєва.

Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Рішення про звільнення з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 28 квітня.

Як повідомлялося, 16 лютого Вітренко запропонував Шмигалю провести аудит "Нафтогазу" та звільнити Коболєва. Він назвав декілька причин для прийняття такого рішення.

Сьогодні у Раді зібрали підписи за відставку міністра Степанова, - нардеп. Раніше в монобільшості заявили, що відставки Степанова не буде.

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