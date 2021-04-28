Рішення про звільнення Коболєва з'явилося на сайті Кабміну
Кабінет Міністрів опублікував рішення про звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК"Нафтогаз України".
Про це повідомляється на Урядовому порталі, передає Regionews.
У документі зазначається, що офіційна причина звільнення - незадовільна робота на цій посаді.
Припинити достроково повноваження голови правління акціонерного товариства" Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Коболєва Андрія Володимировича, звільнивши його із займаної посади 28 квітня 2021 року", - йдеться в документі.
Цим же рішенням було призначено на пост глави правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренко, який був тимчасовим виконувачем обов'язки міністра енергетики.
Кабінет Міністрів дав доручення міністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігорю Петрашко підписати контракти із Юрієм Вітренко і перепризначеними членами наглядової ради.
Нагадаємо, сьогодні Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу". Андрія Коболєва звільнили з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".
Також Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу" замість Коболєва. Андрія Коболєва звільнили з посади очільника правління компанії.
Пізніше Коболєв прокоментував заяву про своє звільнення. Нині офіційного розпорядження щодо цього немає.