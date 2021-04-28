Рішення про звільнення Коболєва з'явилося на сайті Кабміну

В уряді назвали офіційну причину його відставки

В уряді назвали офіційну причину його відставки

Фото: із відкритих джерел

Кабінет Міністрів опублікував рішення про звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК"Нафтогаз України".

Про це повідомляється на Урядовому порталі, передає Regionews.

У документі зазначається, що офіційна причина звільнення - незадовільна робота на цій посаді.

Припинити достроково повноваження голови правління акціонерного товариства" Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Коболєва Андрія Володимировича, звільнивши його із займаної посади 28 квітня 2021 року", - йдеться в документі.

Цим же рішенням було призначено на пост глави правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренко, який був тимчасовим виконувачем обов'язки міністра енергетики.

Кабінет Міністрів дав доручення міністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігорю Петрашко підписати контракти із Юрієм Вітренко і перепризначеними членами наглядової ради.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу". Андрія Коболєва звільнили з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Також Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу" замість Коболєва. Андрія Коболєва звільнили з посади очільника правління компанії.

Пізніше Коболєв прокоментував заяву про своє звільнення. Нині офіційного розпорядження щодо цього немає.