Зеленський призначив Марію Чорну головою Кіровоградської ОДА

Фото: Офіс президента

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Володимир Зеленський зустрівся з новопризначеною головою ОДА у п'ятницю в Офісі президента та вручив їй службове посвідчення. Він побажав Марії Чорній успіху на новій посаді та висловив переконання, що досвід роботи в облдержадміністрації і знання особливостей регіону допоможуть їй реалізувати багатий потенціал Кіровоградщини”, - йдеться в повідомленні.

Довідка. Марія Чорна народилася 1974 року в Кіровоградській області. У 2003 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (спеціальність - педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література).

У 2015 році вона також закінчила Кіровоградський національний технічний університет (спеціальність - управління фінансово-економічною безпекою).

З 2002 до 2011 року працювала на різних посадах у Компаніївській РДА Кіровоградської області. У серпні 2011 року була призначена заступницею начальника головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА. З 2020 року обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

Нагадаємо, 26 травня Кабмін погодив призначення голови Кіровоградської ОДА.

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