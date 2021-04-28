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28 квітня 2021, 22:00 844

Кабмін оприлюднив розпорядження про призначення Вітренка головою "Нафтогазу"

28 квітня 2021, 22:00 844
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Його призначили строком на один рік з 29 квітня
Фото: із відкритих джерел
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Кабінет міністрів України опублікував розпорядження №370-р про кадрові перестановки в НАК "Нафтогаз України".

Воно розміщене на Урядовому порталі, передає Regionews.

Згідно з документом, був затверджений звіт "Нафтогазу" за 2020 рік, потім прийняте рішення про ненарахування дивідендів через збитки. Також було визнано незадовільною роботу наглядової ради та правління компанії.

Уряд достроково припинив повноваження всіх членів наглядової ради компанії, і вирішив оголосити конкурс із 5 травня 2021 року.

Згідно з розпорядженням, Кабмін призначив главою компанії Юрія Вітренка.

Вибрати і призначити Вітренко Юрія Юрійовича з 29 квітня 2021 року головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" строком на один рік", - йдеться в документі.

Підписання контракту з Вітренком і договорів із членами наглядової ради доручено міністру економіки Ігорю Петрашку.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу". Андрія Коболєва звільнили з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Також Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу" замість Коболєва. Андрія Коболєва звільнили з посади очільника правління компанії.

Пізніше Коболєв прокоментував заяву про своє звільнення. Згодом рішення про звільнення Коболєва з'явилося на сайті Кабміну.

Кабмін Нафтогаз призначення кадри Юрій Вітренко

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