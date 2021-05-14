У НАЗК перевіряють законність призначення Вітренка головою "Нафтогазу” - ЗМІ

Там з'ясовують, чи були дотримані всі норми антикорупційного законодавства під час призначення

Там з'ясовують, чи були дотримані всі норми антикорупційного законодавства під час призначення

Фото: із відкритих джерел

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряє, чи не було конфлікту інтересів під час призначення Юрія Вітренка головою правління НАК “Нафтогаз України”.

.