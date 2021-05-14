У НАЗК перевіряють законність призначення Вітренка головою "Нафтогазу” - ЗМІ
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряє, чи не було конфлікту інтересів під час призначення Юрія Вітренка головою правління НАК “Нафтогаз України”.
Про це НАЗК повідомило у відповідь на запит агентства "Укрінформ”, передає RegioNews.
Національне агентство з питань запобігання корупції на підставі п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про запобігання корупції” здійснює моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також дотримання інших обмежень щодо запобігання корупції під час призначення Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України”, - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що перевірка розпочалася ще 30 квітня.
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу". Андрія Коболєва звільнили з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".
Також Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу" замість Коболєва. Андрія Коболєва звільнили з посади очільника правління компанії.
Пізніше Коболєв прокоментував заяву про своє звільнення. Згодом рішення про звільнення Коболєва з'явилося на сайті Кабміну.
Кабінет міністрів України опублікував розпорядження №370-р про кадрові перестановки в НАК "Нафтогаз України".
Також повідомлялось, що уряд просить наглядову раду "Нафтогазу" працювати до обрання нового складу.