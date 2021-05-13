Зеленський призначив нового очільника Болградської РДА Одеської області
Розпорядження №484/2021-рп уже підписано
Розпорядження №484/2021-рп уже підписано
Президент України Володимир Зеленський призначив голову Болградської районної державної адміністрації Одеської області Геннадія Бамбуру, який до цього був головою Любашівської РДА.
Відповідне розпорядження опубліковано на сайті голови держави, передає RegioNews.
Так, своїм розпорядженням №483/2021-рп від 12 травня, президент звільнив Бамбуру з посади голови Любашівської районної державної адміністрації Одеської області. При цьому розпорядженням №484/2021-рп призначив його головою Болградської РДА.
Призначити Бамбуру Геннадія Васильовича головою Болградської районної державної адміністрації Одеської області", - йдеться у розпорядженні.
Нагадаємо, раніше Зеленський призначив голову Деснянської районної державної адміністрації міста Києва.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція