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13 травня 2021, 11:54 163

Зеленський призначив нового очільника Болградської РДА Одеської області

13 травня 2021, 11:54 163
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Розпорядження №484/2021-рп уже підписано
Розпорядження №484/2021-рп уже підписано
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський призначив голову Болградської районної державної адміністрації Одеської області Геннадія Бамбуру, який до цього був головою Любашівської РДА.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті голови держави, передає RegioNews.

Так, своїм розпорядженням №483/2021-рп від 12 травня, президент звільнив Бамбуру з посади голови Любашівської районної державної адміністрації Одеської області. При цьому розпорядженням №484/2021-рп призначив його головою Болградської РДА.

Призначити Бамбуру Геннадія Васильовича головою Болградської районної державної адміністрації Одеської області", - йдеться у розпорядженні.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив голову Деснянської районної державної адміністрації міста Києва.

призначення Володимир Зеленський президент РДА Одеська область

 
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