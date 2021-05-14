В НАПК проверяют законность назначения Витренко главой "Нафтогаза" - СМИ

Там выясняют, были ли соблюдены все нормы антикоррупционного законодательства при назначении

Там выясняют, были ли соблюдены все нормы антикоррупционного законодательства при назначении

Фото: из открытых источников

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверяет, не было ли конфликта интересов при назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

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