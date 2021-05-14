В НАПК проверяют законность назначения Витренко главой "Нафтогаза" - СМИ
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверяет, не было ли конфликта интересов при назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом НАПК сообщило в ответ на запрос агентства "Укринформ", передает RegioNews.
Национальное агентство по предупреждению коррупции на основании п. 6 ч. 1 ст. 11 Закона Украины "О предупреждении коррупции" осуществляет мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также соблюдение других ограничений по предотвращению коррупции при назначении Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины" , - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что проверка началась еще 30 апреля.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза". Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.
Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении. Позже решение об увольнении Коболева появилось на сайте Кабмина.
Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №370-р о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины".
Также сообщалось, что правительство просит набсовет "Нафтогаза" работать до избрания нового состава.