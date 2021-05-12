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12 травня 2021, 18:54 24

Зеленський призначив п'ятьох суддів у міських та районних судах України

12 травня 2021, 18:54 24
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Судді призначені на Київщині, Тернопільщині, Херсонщині та у Дніпропетровській області
Судді призначені на Київщині, Тернопільщині, Херсонщині та у Дніпропетровській області
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський призначив п'ятьох суддів у міських та районних місцевих загальних судах України: двох у райсудах і трьох у міських судах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Згідно з указами, президентом призначені двоє суддів у місцевих загальних судах, відповідно, у Яготинському районному суді Київської області та Кременецькому районному суді Тернопільської області.

Призначені також двоє суддів міського суду в Херсонській області та один - у Дніпропетровській області.

Відповідні укази №190/2021 та №191\2021 "Про призначення суддів" оприлюднені на сайті глави держави.

Призначення суддів місцевих загальних судів відбулося відповідно до Конституції України.

Як повідомлялося, вчора Зеленський призначив голову Деснянської РДА міста Києва. Глава держави здійснив низку кадрових призначень.

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